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10:09 (мск), источник: Вести - Калининград

Министерством строительства и ЖКХ будет руководить Максим Федосеев

Максим Федосеев будет совмещать должности временно исполняющего обязанности зампреда и министра строительства и ЖКХ. Соответствующее распоряжение о назначении подписал глава региона Антон Алиханов, передает пресс-служба правительства области.

Ранее в региональном правительстве Федосеев занимал должности руководителя АГРСБ, министерства ЖКХ и ТЭК, заместителя председателя правительства.

«Для реализации стратегических задач по созданию комфортных условий проживания граждан создаётся новое ведомство. Оно будет заниматься сферой ЖКХ, строительной отраслью и реализацией ФЦП. Максим Федосеев ранее курировал данные вопросы. Он является опытным и энергичным управленцем, который в состоянии решать стоящие перед регионом задачи. Безусловно, руководство такой структурой — большая ответственность. Но я уверен, что Максим Владимирович справится с ней», — подчеркнул Антон Алиханов.

Напомним, что после увольнения Амира Кушхова стало вакантным место главы регионального минстроя. В конце года также ушёл в отставку временно исполняющий обязанности министра ЖКХ и ТЭК Евгений Кобылин. Решение об объединении двух ведомств было принято для повышения эффективности их работы.

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