Депутаты и бизнесмены едва не сошлись в рукопашную из-за нового города в Хабаровском крае

Хабаровск, 10 января, AmurMedia.

Обсуждение в ЗакДуме Хабаровского края строительства нового порта и прилегающего к нему города закончилось горячим спором. В ходе презентации амбициозного, но спорного проекта, бизнесмен попросил у депутатов помощи в предоставлении земельного участка и строительства целого города, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Проект возведения нового порта и прилегающего к нему города под названием Самарга обсудили на очередном заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуре в Законодательной Думе Хабаровского края. Исполнительный директор «Самарга холдинг» Игорь Коновалов выступил перед депутатами и членами комитета с презентацией грандиозной стройки.

— Ванинский порт не позволяет работать с крупными контейнеровозами и паромными судами, которые планируется использовать у нас. Мы проверили и приморские порты, и даже там паромы не смогут останавливаться, — сообщил Игорь Коновалов.

Однако Владимира Михалева такой ответ явно не удовлетворил. Депутат решительно призывал найти альтернативный путь реализации проекта.

— А может паромы переделать под ваши нужды? Зачем возводить целый город? Вы представляете сколько миллиардов придется в него вложить? Сравните строительство новых паромов или целого порта и города. Вы же огромные деньги сэкономите. Разве вы не видите этого? Вы получите 300 лет окупаемости, — возмущенно сообщил Владимир Михалев.

К концу совещания прийти к единому мнению так и не удалось. А вопрос реализации проекта нового порта и прилежащего к нему города было решено рассмотреть позже.