Александр Белых занял пост в «ЛУКойл-Перми»

Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Напомним, что в конце июня прошлого года Александр Белых уволился по собственному желанию с поста начальника управления Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе. Это случилось вскоре после ареста его брата — губернатора Кировской области Никиты Белых.