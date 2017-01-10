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10:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Александр Белых занял пост в «ЛУКойл-Перми»

ПЕРМЬ, 10 января, РИА ФедералПресс. Бывший прокурор Пермского края Александр Белых назначен на должность заместителя начальника департамента — начальника договорно-правового управления департамента правового обеспечения в компании «ЛУКойл-Пермь».

Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Напомним, что в конце июня прошлого года Александр Белых уволился по собственному желанию с поста начальника управления Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе. Это случилось вскоре после ареста его брата — губернатора Кировской области Никиты Белых.

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