Александр Белых занял пост в «ЛУКойл-Перми»
ПЕРМЬ, 10 января, РИА ФедералПресс. Бывший прокурор Пермского края Александр Белых назначен на должность заместителя начальника департамента — начальника
ПЕРМЬ, 10 января, РИА ФедералПресс. Бывший прокурор Пермского края Александр Белых назначен на должность заместителя начальника департамента — начальника
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Напомним, что в конце июня прошлого года Александр Белых уволился по собственному желанию с поста начальника управления Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе. Это случилось вскоре после ареста его брата — губернатора Кировской области Никиты Белых.