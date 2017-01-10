Экс-начальник челябинского УФСБ возглавил службу безопасности в «НПО Автоматики»

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Сообщается, что в новой для себя должности он будет заниматься защитой экономической безопасности, в частности, курировать вопросы безопасности и сохранения государственной тайны при выполнении гособоронзаказа.

Напомним, что Ахримеев возглавлял УФСБ по Челябинской области с мая 2013 года. До того бывший высокопоставленный силовик работал на должности руководителя отдела в УФСБ по Новосибирской области. После значился заместителем начальника УФСБ по Волгоградской области и начальником УФСБ по Иркутской области.

Контракт с 52-летним силовиком истек в конце 2016 года. В должности начальника УФСБ по Челябинской области его сменил Юрий Никитин, который до этого возглавлял УФСБ в Томской области.