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10:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Экс-начальник челябинского УФСБ возглавил службу безопасности в «НПО Автоматики»

Бывший начальник УФСБ по Челябинской области Игорь Ахримеев назначен заместителем генерального директора по безопасности АО «НПО Автоматики» в Екатеринбурге.

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Сообщается, что в новой для себя должности он будет заниматься защитой экономической безопасности, в частности, курировать вопросы безопасности и сохранения государственной тайны при выполнении гособоронзаказа.

Напомним, что Ахримеев возглавлял УФСБ по Челябинской области с мая 2013 года. До того бывший высокопоставленный силовик работал на должности руководителя отдела в УФСБ по Новосибирской области. После значился заместителем начальника УФСБ по Волгоградской области и начальником УФСБ по Иркутской области.

Контракт с 52-летним силовиком истек в конце 2016 года. В должности начальника УФСБ по Челябинской области его сменил Юрий Никитин, который до этого возглавлял УФСБ в Томской области.

«НПО Автоматики» является структурой ГК «Роскосмос». Это одно из крупнейших предприятий страны в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической отрасли. Добавим, что весной прошлого года в НПО сменился руководитель — вместо Леонида Шалимова, стоявшего у руля много лет, но покинувшего должность из-за скандала со срывом первого запуска с космодрома Восточный, промышленное объединение возглавил экс-министр промышленности и науки Свердловской области Андрей Мисюра.

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