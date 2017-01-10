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11:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Конкурс на должность местного главы объявили в Ванинском районе

Конкурс на должность местного главы объявило собрание депутатов Ванинского района.

Источник: Reuters

Кандидаты могут подать документы с 9 по 11 января. Конкурс пройдет 14 января, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

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