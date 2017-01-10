Южный Урал усилил контроль на границе с Казахстаном
В первую новогоднюю неделю выявлялись нарушения миграционного законодательства.
В первую новогоднюю неделю выявлялись нарушения миграционного законодательства.
Законность нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России в период новогодних праздничных дней проверяли сотрудники регионального Управления по вопросам миграции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
Проверка охватила территорию около международного автомобильного пункта пропуска «Бугристое» Троицкого района. По ее результатам составлено 14 административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России и 25 административных протоколов по статье 18.9 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Нарушители получили административные штрафы на сумму 78 тыс. рублей, из них взыскано 62 тыс. рублей.
Отметим, по данным Челябинскстата миграция населения из Казахстана в Челябинскую область за десять месяцев 2016 года составила около 4,4 тыс. человек. Выбыло обратно в Казахстан 1,5 тыс. По сравнению с 2015 годом поток мигрантов из соседней республики увеличился почти в два раза. Казахстан — лидер для Челябинской области по количеству мигрантов, въезжающих в регион. На втором месте, по количеству прибывшим