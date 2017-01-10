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10:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Южный Урал усилил контроль на границе с Казахстаном

В первую новогоднюю неделю выявлялись нарушения миграционного законодательства.

Законность нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России в период новогодних праздничных дней проверяли сотрудники регионального Управления по вопросам миграции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Проверка охватила территорию около международного автомобильного пункта пропуска «Бугристое» Троицкого района. По ее результатам составлено 14 административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России и 25 административных протоколов по статье 18.9 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Нарушители получили административные штрафы на сумму 78 тыс. рублей, из них взыскано 62 тыс. рублей.

Отметим, по данным Челябинскстата миграция населения из Казахстана в Челябинскую область за десять месяцев 2016 года составила около 4,4 тыс. человек. Выбыло обратно в Казахстан 1,5 тыс. По сравнению с 2015 годом поток мигрантов из соседней республики увеличился почти в два раза. Казахстан — лидер для Челябинской области по количеству мигрантов, въезжающих в регион. На втором месте, по количеству прибывшим гражданам-иностранцам за 2016 год, оказалась Украина, на третьем — Таджикистан.

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