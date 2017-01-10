Южный Урал усилил контроль на границе с Казахстаном

Законность нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России в период новогодних праздничных дней проверяли сотрудники регионального Управления по вопросам миграции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Проверка охватила территорию около международного автомобильного пункта пропуска «Бугристое» Троицкого района. По ее результатам составлено 14 административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России и 25 административных протоколов по статье 18.9 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Нарушители получили административные штрафы на сумму 78 тыс. рублей, из них взыскано 62 тыс. рублей.