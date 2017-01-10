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11:18 (мск), источник: VLADNEWS

Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется во Владивостоке

Потерпевшим по делу является московский журналист.

Источник: VLADNEWS

С 11 января во Фрунзенском суде Владивостока после 1,5-месячного перерыва продолжится слушание дела якобы избитого охранниками Андрея Пушкарева репортера программы «Честный детектив» Павла Брыкина (канал ВГТРК, Москва), сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, вечером 7 июня 2016 года Павел Брыкин, находившийся в командировке во Владивостоке, заявил в полицию о нападении на него двух неизвестных лиц возле здания краевого УФСБ. Через несколько часов после инцидента, описанного в заявлении журналиста, судмедэксперт нашел у потерпевшего Брыкина только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см), горизонтальный синяк на левом колене.

Дело было передано в суд в начале августа. Сам потерпевший приглашался для дачи показаний в суде с конца сентября — но был допрошен только 15 ноября. В тот же день, после трехчасового допроса корреспондента, суд вынес постановление о возможности выхода подсудимых охранников на работу — однако с сохранением режима домашнего ареста в нерабочие часы и выходные до 21 марта.

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