Мэрия Омска передала мастерскую Каримова Дому архитекторов

Стала известна судьба мастерской бывшего главного архитектора Омска Альберта Каримова, ушедшего из жизни в 2015 году. Мэрия Омска решила передать помещение в безвозмездное пользование Союзу архитекторов. Речь идет о мастерской в 190 квадратных метров на улице Чапаева, 71/1.

Сейчас союз оформляет все необходимые документы. сообщает «Новый Омск». По словам члена организации Сакена Хусаинова, в помещении также планируется сделать мемориальный музей Альберта Каримова. По возможности там сохранят прежнюю обстановку, где разместятся работы и библиотека.

Отметим, что ранее Союз Архитекторов располагался в особняке на улице Чокана Валиханова, но в 2005 году его передали консульству Республики Казахстан. Своего помещения у организации до сих пор нет.