Мэрия Омска передала мастерскую Каримова Дому архитекторов
Также там планируется открыть мемориальный музей бывшего главного архитектора Омска.
Также там планируется открыть мемориальный музей бывшего главного архитектора Омска.
Стала известна судьба мастерской бывшего главного архитектора Омска Альберта Каримова, ушедшего из жизни в 2015 году. Мэрия Омска решила передать помещение в безвозмездное пользование Союзу архитекторов. Речь идет о мастерской в 190 квадратных метров на улице Чапаева, 71/1.
Сейчас союз оформляет все необходимые документы. сообщает «Новый Омск». По словам члена организации Сакена Хусаинова, в помещении также планируется сделать мемориальный музей Альберта Каримова. По возможности там сохранят прежнюю обстановку, где разместятся работы и библиотека.
Отметим, что ранее Союз Архитекторов располагался в особняке на улице Чокана Валиханова, но в 2005 году его передали консульству Республики Казахстан. Своего помещения у организации до сих пор нет.