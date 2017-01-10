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12:05 (мск), источник: m24.ru

Собянин: за 6 лет в Москве построено более 40 гостиниц

Мэр Москвы отметил, бизнес продолжает активно инвестировать в строительство новых гостиниц, так как число туристов в столице стабильно растет.

Источник: Москва 24

Более 40 новых отелей построено в Москве за шесть лет, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового торгово-гостиничного комплекса «Киевский».

Мэр Москвы отметил, бизнес продолжает активно инвестировать в строительство новых гостиниц, так как число туристов в столице стабильно растет, и в 2016 году достигло 17,4 миллиона человек. В связи с этим еще несколько десятков гостиниц находятся в стадии проектирования и строительства.

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