Собянин: за 6 лет в Москве построено более 40 гостиниц

Более 40 новых отелей построено в Москве за шесть лет, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового торгово-гостиничного комплекса «Киевский».

Мэр Москвы отметил, бизнес продолжает активно инвестировать в строительство новых гостиниц, так как число туристов в столице стабильно растет, и в 2016 году достигло 17,4 миллиона человек. В связи с этим еще несколько десятков гостиниц находятся в стадии проектирования и строительства.