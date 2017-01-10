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11:47 (мск), источник: УНИАН

В штабе АТО сообщили о поисках исчезнувших на Донбассе бойцов

На сегодняшний день продолжаются поиски трех военнослужащих, о пропаже которых в штабе сообщали в воскресенье.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба Леонид Матюхин, передает 112 Украина.

«Продолжают искать. Сначала появлялась информация, что нашли их, сейчас информация опять же новая. Пока что нового ничего не можем сказать, точной информации никто не знает, продолжают искать. Думаю, что сегодня на конец дня или завтра уже будет известно», — отметил он.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 8 января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения на Донбассе, не вернулись к месту расположения подразделения.

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