Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Минздрав подготовил радикальное предложение по борьбе с курением
Лекарства для детей: 7 ошибок родителей
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Старшая сестра — это диагноз
Бывшего милиционера обвинили в убийстве 47 женщин
20-летний парень объявил себя беременным
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
11:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дубровский: аграрии должны получить господдержку до начала посевной

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил министру сельского хозяйства Сергею Сушкову обеспечить доведение средств до сельхозтоваропроизводителей Южного Урала прежде, чем начнется посевная кампания. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе главы региона.

«Результат, которого наши сельхозтоваропроизводители добились в 2016 году, был связан в том числе и с тем, что своевременно были доведены финансовые ресурсы по мерам государственной поддержки, на которые они смогли закупить топливо, подготовить технику, семена, удобрения», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил подготовить график, в котором будет обозначено когда, какие ресурсы и в каких направлениях будут доведены до фермеров. Дубровский обратил внимание министра на то, что сделать это необходимо до начала посевной кампании и взять эту деятельность под контроль.

Добавим, Сушков уточнил, что за 2016 год сельхозтоваропроизводителям области была оказана господдержка на общую сумму 4,6 млрд рублей, из них 3,1 млрд рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей из областного.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более сотни вахтовиков не могут покинуть Самару из-за неисправного самолета
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
США заявили об опасных сближениях с самолетами РФ над Сирией
Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой срыва
На чемпионате мира по футболу в 2026 году сыграют 48 команд
ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения
Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлили
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
В Детройте рассекретили следующее поколение Toyota Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой Певица представила Мирона поклонникам.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь