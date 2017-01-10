Дубровский: аграрии должны получить господдержку до начала посевной

«Результат, которого наши сельхозтоваропроизводители добились в 2016 году, был связан в том числе и с тем, что своевременно были доведены финансовые ресурсы по мерам государственной поддержки, на которые они смогли закупить топливо, подготовить технику, семена, удобрения», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил подготовить график, в котором будет обозначено когда, какие ресурсы и в каких направлениях будут доведены до фермеров. Дубровский обратил внимание министра на то, что сделать это необходимо до начала посевной кампании и взять эту деятельность под контроль.

Добавим, Сушков уточнил, что за 2016 год сельхозтоваропроизводителям области была оказана господдержка на общую сумму 4,6 млрд рублей, из них 3,1 млрд рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей из областного.