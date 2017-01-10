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12:44 (мск), источник: Sputnik.md

Приговор Филату опротестовали в Высшей судебной палате

В Высшую судебную палату Молдовы поданы документы сторон обвинения и защиты экс-главы молдавского кабмина Владимира Филата, оспоривших его приговор.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Прокуроры и адвокаты опротестовали в Высшей судебной палате приговор, вынесенный экс-премьеру Владимиру Филату, осужденному на 9 лет за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния, сообщил корреспонденту Sputnik глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

«Мы не согласны с решением Апелляционной палаты, поэтому опротестовали его», — сказал собеседник.

Обвинение настаивает на увеличении срока заключения Филата.

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В свою очередь, адвокат бывшего главы молдавского кабмина Игорь Попа во вторник сообщил, что сторона защиты требует «отменить вынесенное ранее решение, пересмотреть дело и вынести новый приговор».

В середине октября 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности.

Экс-премьера обвинили в «пассивной коррупции» и «извлечении выгоды из влияния» в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа.

Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября не изменила срок заключения. Сторона обвинения ранее требовала, приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента.

После этого 15 декабря 2016 года Филата исключили из списка депутатов молдавского парламента.

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