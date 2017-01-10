Приговор Филату опротестовали в Высшей судебной палате
В Высшую судебную палату Молдовы поданы документы сторон обвинения и защиты
В Высшую судебную палату Молдовы поданы документы сторон обвинения и защиты
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Прокуроры и адвокаты опротестовали в Высшей судебной палате приговор, вынесенный
«Мы не согласны с решением Апелляционной палаты, поэтому опротестовали его», — сказал собеседник.
Обвинение настаивает на увеличении срока заключения Филата.
В свою очередь, адвокат бывшего главы молдавского кабмина Игорь Попа во вторник сообщил, что сторона защиты требует «отменить вынесенное ранее решение, пересмотреть дело и вынести новый приговор».
В середине октября 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности.
Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября не изменила срок заключения. Сторона обвинения ранее требовала, приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента.
После этого 15 декабря 2016 года Филата исключили из списка депутатов молдавского парламента.