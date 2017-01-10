Казахстанец с фальшивым дипломом пытался стать акимом
Но вместо желанного кресла гражданин получил солидный штраф.
Но вместо желанного кресла гражданин получил солидный штраф.
Суд Карасуского района Костанайской области рассмотрел дело 50-летнего бывшего кандидата на пост акима райцентра — села Карасу. Мужчину обвинили в подделке документов, сообщает
«Липовость» диплома была выявлена в ходе спецпроверки кандидатов на занятие государственных должностей. Судэкспертиза подтвердила — диплом ненастоящий. Суд назначил