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12:53 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанец с фальшивым дипломом пытался стать акимом

Но вместо желанного кресла гражданин получил солидный штраф.

Источник: 365info.kz

Суд Карасуского района Костанайской области рассмотрел дело 50-летнего бывшего кандидата на пост акима райцентра — села Карасу. Мужчину обвинили в подделке документов, сообщает пресс-служба Костанайского облсуда. По материалам дела, осенью 2009 года наш герой на авторынке Алматы за 350 долларов купил поддельный диплом вуза Нархоз. В ноябре 2015 года предприимчивый господин, используя документ, попытался трудоустроиться акимом Карасу.

«Липовость» диплома была выявлена в ходе спецпроверки кандидатов на занятие государственных должностей. Судэкспертиза подтвердила — диплом ненастоящий. Суд назначил горе-кандидату в акимы штраф в 60 МРП, или 127 тыс. тенге. Приговор еще не вступил в законную силу.

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