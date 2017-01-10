Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете
Сотрудники прокуратуры Харьковской области и управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции по области проводят обыски в Харьковском городском совете, заявил
Сотрудники прокуратуры Харьковской области и управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции по области проводят обыски в Харьковском городском совете, заявил
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на медиа группу «Объектив».
Как уточняется, обыски в Харьковском горсовете проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (получение взятки) УК Украины.
«Главный фигурант — не сотрудник горсовета. Идет несколько обысков одновременно», — сообщила Дубовик.