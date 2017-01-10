Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на медиа группу «Объектив».

Как уточняется, обыски в Харьковском горсовете проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

«Главный фигурант — не сотрудник горсовета. Идет несколько обысков одновременно», — сообщила Дубовик.