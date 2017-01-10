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12:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Гендиректор БК «Парма» вошел в новый состав Общественной палаты Прикамья

Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов стал членом Общественной палаты Пермского края.

Он вошел в число 24 представителей общественных организаций, отобранных для включения в новый состав региональной общественной палаты.

Общественная палата Прикамья формируется на основании краевого закона «Об Общественной палате Пермского края». В состав Общественной палаты на краевой конференции избираются 24 человека, шесть членов палаты назначаются губернатором и еще шесть законодательным собранием региона. Первое заседание нового состава Общественной палаты состоится до конца января.

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