Гендиректор БК «Парма» вошел в новый состав Общественной палаты Прикамья
Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов стал членом Общественной палаты Пермского края.
Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов стал членом Общественной палаты Пермского края.
Он вошел в число 24 представителей общественных организаций, отобранных для включения в новый состав региональной общественной палаты.
Общественная палата Прикамья формируется на основании краевого закона «Об Общественной палате Пермского края». В состав Общественной палаты на краевой конференции избираются 24 человека, шесть членов палаты назначаются губернатором и еще шесть законодательным собранием региона. Первое заседание нового состава Общественной палаты состоится до конца января.