Гендиректор БК «Парма» вошел в новый состав Общественной палаты Прикамья

Он вошел в число 24 представителей общественных организаций, отобранных для включения в новый состав региональной общественной палаты.



Общественная палата Прикамья формируется на основании краевого закона «Об Общественной палате Пермского края». В состав Общественной палаты на краевой конференции избираются 24 человека, шесть членов палаты назначаются губернатором и еще шесть законодательным собранием региона. Первое заседание нового состава Общественной палаты состоится до конца января.