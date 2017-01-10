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12:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Пашинского вызвали на допрос в прокуратуру из-за стрельбы

По словам Сергея Пашинского, только объективное расследование, проведение следственных экспериментов и экспертиз смогут установить истину в деле.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады Украины, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что во вторник идет в прокуратуру на допрос в рамках уголовного дела по инциденту, в ходе которого он выстрелил в прохожего.

«Сегодня на 11.00 иду на допрос в прокуратуру по сомнительному инциденту, который произошел перед Новым годом. Хочу сказать следующее: я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании», — написал Пашинский во вторник в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, только объективное расследование, проведение следственных экспериментов и экспертиз смогут установить истину в деле.

Ранее, в канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье «хулиганство». При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

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