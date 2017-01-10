Пашинского вызвали на допрос в прокуратуру из-за стрельбы

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады Украины, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что во вторник идет в прокуратуру на допрос в рамках уголовного дела по инциденту, в ходе которого он выстрелил в прохожего.

«Сегодня на 11.00 иду на допрос в прокуратуру по сомнительному инциденту, который произошел перед Новым годом. Хочу сказать следующее: я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании», — написал Пашинский во вторник в своем аккаунте в Facebook.