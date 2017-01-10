Сергей Левченко: Стадион «Труд» в Иркутске пришел в негодность

Стадион «Труд» в Иркутске пришел в негодность и не соответствует уровню тех соревнований, которые регион хотел бы провести, заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко. По его мнению, спортивный объект находился в хорошем состоянии полвека назад. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«У нас очень серьезная проблема с самим стадионом, которая, если так объективно посчитать, выливается в миллиарды для того, чтобы привести его в нормальный порядок. Конечно, к 2019 году мы это не сделаем, но задача стоит для всех, кто имеет отношение к спорту, достаточно серьезная. Стадион уже пришел в негодность и не соответствует тем соревнованиям, которые мы мечтаем на нем проводить. Я думаю, что по частям мы эту задачу должны решить. Стадион был хороший лет 50 назад. Сейчас это уже совсем другое в центре города», — рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам министра спорта Иркутской области Ильи Резника, в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2019 года обновление коснется четырех стадионов. Это «Труд», «Рекорд» и «Зенит» в Иркутске, а также «Строитель» в Шелехове.

Как отметил Илья Резник, предполагаемая сумма средств региональной казны на подготовку спортивных объектов к ЧМ по бенди оценивается в 173,5 млн рублей.

«Министерством при формировании бюджета Иркутской области 2018 года будет сформирована бюджетная заявка на подготовку и проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом», — сообщил Илья Резник.

Между тем президент федерации хоккея с мячом, депутат ЗС Иркутской области Владимир Матиенко заявил о том, что в регионе впервые запланировали масштабные работы по ремонту стадиона «Труд». При этом он выразил надежду на то, что указанные суммы будут поддержаны парламентом Приангарья.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд пройдет в Иркутске в 2019 году. Такое решение было принято на исполкоме Международной федерации хоккея с мячом (FIB).