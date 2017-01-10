Министр внутренних дел Колокольцев приедет в Омск 16 января

Сегодня, 10 января, омские СМИ сообщили, что в Омск может прилететь министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По некоторым данным, он уже на следующей неделе представит нового главу УМВД по Омской области, сообщает «Новый Омск».

Отметим, что Леонид Коломиец должен возглавить омскую полицию 16 января, тогда же его представят личному составу. В пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию не опровергают, но и не подтверждают.

Перед Новым годом, 29 декабря, стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил начальником УМВД по Омской области Леонида Коломийца. Но официального указа пока не было представлено.

По информации портала Om1.ru, Леонид Коломиец в Омск пока не прибыл. В настоящий момент он ещё находится в Астрахани, но до конца 2016 года должен прибыть к новому месту службы. Сотрудники УМВД по Астраханской области подтвердили, что полковник полиции Коломиец получил повышение с переводом в Омск.

Добавим, что прежнего главу омского УМВД Юрия Томчака президент Владимир Путин освободил от должности 2 июня 2016 года. Обязанности руководителя до последнего времени исполняла полковник юстиции Любовь Аксёнова.