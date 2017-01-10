В Воронежской области назначили двух районных прокуроров

Прокурором Репьевского района назначили Алексея Рогатнева. До этого старший советник юстиции был Поворинским межрайонным прокурором. Имеет поощрения от генерального прокурора и прокурора Воронежской области. Женат, воспитывает двух детей.

Сергея Седых, в свою очередь, назначили прокурором Нижнедевицкого района. Незадолго до этого его освободили от должности прокурора Репьевского района. Также имеет поощрения руководства. Женат, двое детей.