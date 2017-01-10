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13:04 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области назначили двух районных прокуроров

Во вторник, 10 января, стало известно о назначениях прокуроров Репьевского и Нижнедевицкого районов. Соответствующие приказы накануне новогодних праздников подписал генпрокурор.

Источник: Новости Воронежа

Прокурором Репьевского района назначили Алексея Рогатнева. До этого старший советник юстиции был Поворинским межрайонным прокурором. Имеет поощрения от генерального прокурора и прокурора Воронежской области. Женат, воспитывает двух детей.

Сергея Седых, в свою очередь, назначили прокурором Нижнедевицкого района. Незадолго до этого его освободили от должности прокурора Репьевского района. Также имеет поощрения руководства. Женат, двое детей.

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