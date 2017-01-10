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13:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Глава Первомайского района Ростова получил выговор

Глава Первомайского района донской столицы Артур Григорян получил выговор.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщается на сайте администрации Ростова, дисциплинарное взыскание главе района объявлено за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

В сообщении уточняется, что администрацией района, в частности, не был осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта с АО «Коммунальщик Дона» по содержанию проезжей части в зимний период.

По информации городских властей, замглавы администрации Первомайского района по вопросам благоустройства Николай Ефанов уволен по собственному желанию.

Сообщается, что сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев потребовал повысить персональную ответственность работников муниципальных учреждений.

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