Глава Первомайского района Ростова получил выговор
Глава Первомайского района донской столицы Артур Григорян получил выговор.
Глава Первомайского района донской столицы Артур Григорян получил выговор.
Как сообщается на сайте администрации Ростова, дисциплинарное взыскание главе района объявлено за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
В сообщении уточняется, что администрацией района, в частности, не был осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта с АО «Коммунальщик Дона» по содержанию проезжей части в зимний период.
По информации городских властей, замглавы администрации Первомайского района по вопросам благоустройства Николай Ефанов уволен по собственному желанию.
Сообщается, что