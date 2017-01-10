В Перми появятся четыре новые охраняемые природные территории

В 2017 году в краевой столице запланировано создание четырех охраняемых природных территорий. По информации горадминистрации, в Перми появятся: «Глушихинский ельник», «Язовский», «Бродовские лесные культуры», а также «Долина реки Гайвы», которая станет самым большим в городе охраняемым ландшафтом.



В «Бродовских лесных культурах» произрастают сосны, лиственницы и ели, а также уникальные географические культуры пихты. Здесь расположены участки и плантации, где сохраняется ценный генофонд хвойных пород России.



В «Глушихинском ельнике» в истоке реки Глушиха и в «Язовском» в междуречье рек Язовой и Балмашной находится редкие экосистемы темнохвойных лесов и малых рек.



Уникальный природный объект, где обнаружено множество типов леса, характерных для южной тайги — это «Долина реки Гайвы». Здесь можно встретить редкие болотные экосистемы, луговые сообщества, старовозрастные хвойные леса с соснами, достигающими 150-летнего возраста, и деревьями-феноменами, которым 250 лет. На территории обитает 39 видов птиц, в том числе занесенные в Красную книгу Пермского края.