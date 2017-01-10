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13:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Экс-чиновник Минобороны стал заместителем директора Конкурсного агентства региона

Заместителем директора регионального Конкурсного агентства назначен Леван Дараселия.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Антон Алиханов.

В 2006 году Дараселия с отличием окончил Военный университет министерства обороны РФ по специальности «Юриспруденция». С 2010 года, после службы в армии, он работал в сфере закупок в Министерстве обороны, корпорации «Ростехнологии» и других государственных структурах. Дараселия является старшим лейтенантом запаса.

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