Экс-чиновник Минобороны стал заместителем директора Конкурсного агентства региона
Заместителем директора регионального Конкурсного агентства назначен Леван Дараселия.
Заместителем директора регионального Конкурсного агентства назначен Леван Дараселия.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
В 2006 году Дараселия с отличием окончил Военный университет министерства обороны РФ по специальности «Юриспруденция». С 2010 года, после службы в армии, он работал в сфере закупок в Министерстве обороны, корпорации «Ростехнологии» и других государственных структурах. Дараселия является старшим лейтенантом запаса.