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13:33 (мск), источник: Обозреватель

В МИД рассказали, когда ЕС примет окончательное решение по безвизу для Украины

Зеркаль сделала оптимистичный прогноз о сроках получения украинцами безвизового режима.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что окончательное решение об отмене виз для украинцев будет принято весной.

Об этом сообщает «Европейская правда».

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«Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизу, говорит о том, что окончательное решение будет принято до выборов во Франции», — заявила представитель МИД Украины.

Однако, по словам Зеркаль, вступит в силу соответствующее решение лишь после выборов во Франции. В частности, в МИД ожидают, что на практике безвиз заработает уже этим летом.

Как сообщал «Обозреватель», Европейский парламент отложил рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима на весну 2017 года.

Комментарии
1
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ключевое слово - "рассказали", поведали сказание... сказку для украинцев о безвизе..
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