Кремль призвал детально проработать идею Минюста лишать должников жилья
Предложение Минюста о частичном разрешении продавать за долги единственное жилье должников должно быть детально проработано. Об этом журналистам рассказал
Предложение Минюста о частичном разрешении продавать за долги единственное жилье должников должно быть детально проработано. Об этом журналистам рассказал
Законопроект является одним из рабочих предложений, которое «подлежит детальной проработке с точки зрения правоприменения», — сказал он. Песков подчеркнул, что в этом вопросе «предстоит собрать мнения многих сторон».
О том, что в Кремле есть позиция по этому вопросу, говорить преждевременно, добавил он.
Минюст предложил разрешить продавать за долги единственное жилье должников в ноябре 2016 года, после чего законопроект был опубликован для общественного обсуждения.
В настоящее время действует запрет на изъятие единственного жилья должника и его семьи, за исключением недвижимости, являющейся объектом ипотеки.
По мнению главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артура Парфенчикова, законопроект Минюста не нарушает конституционного права граждан на жилье.
В законопроекте, опубликованном ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусмотрено, что продавать единственное жилье можно будет при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость — двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону.
При этом у должника не должно быть денег и иного имущества, которое можно было бы продать для возврата задолженности.