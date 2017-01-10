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13:55 (мск), источник: РБК

Кремль призвал детально проработать идею Минюста лишать должников жилья

Предложение Минюста о частичном разрешении продавать за долги единственное жилье должников должно быть детально проработано. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2016

Законопроект является одним из рабочих предложений, которое «подлежит детальной проработке с точки зрения правоприменения», — сказал он. Песков подчеркнул, что в этом вопросе «предстоит собрать мнения многих сторон».

О том, что в Кремле есть позиция по этому вопросу, говорить преждевременно, добавил он.

Минюст предложил разрешить продавать за долги единственное жилье должников в ноябре 2016 года, после чего законопроект был опубликован для общественного обсуждения.

В настоящее время действует запрет на изъятие единственного жилья должника и его семьи, за исключением недвижимости, являющейся объектом ипотеки.
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ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье

По мнению главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артура Парфенчикова, законопроект Минюста не нарушает конституционного права граждан на жилье.

В законопроекте, опубликованном ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусмотрено, что продавать единственное жилье можно будет при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость — двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону.

П​ри этом у должника не должно быть денег и иного имущества, которое можно было бы продать для возврата задолженности.

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Должников предложили лишать единственного жилья
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