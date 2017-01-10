Кремль призвал детально проработать идею Минюста лишать должников жилья

Законопроект является одним из рабочих предложений, которое «подлежит детальной проработке с точки зрения правоприменения», — сказал он. Песков подчеркнул, что в этом вопросе «предстоит собрать мнения многих сторон».

О том, что в Кремле есть позиция по этому вопросу, говорить преждевременно, добавил он.

Минюст предложил разрешить продавать за долги единственное жилье должников в ноябре 2016 года, после чего законопроект был опубликован для общественного обсуждения.