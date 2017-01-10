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14:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области на 6% проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда

На Южном Урале с 1 января на 6% проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, а также труженикам тыла, жертвам политических репрессий и сельским специалистам.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора области.

Теперь у ветеранов труда и ветеранов военной службы, пользующихся услугами местной телефонной связи, размер единой денежной выплаты составляет — 1 тыс. 248 рублей, для тех, кто не имеет домашнего телефона — 1 тыс. 89 рублей. Размер ЕДВ у тружеников тыла составил — 249 рублей, жертв политических репрессий — 1 тыс. 361 рубль, сельских специалистов — 1 тыс. 248 рублей.

По словам регионального министра социальных отношений Татьяны Никитиной, в области на сегодняшний день получателями ЕДВ являются 453 тыс. человек. На эти цели в бюджете области предусмотрено около 5 млрд рублей.

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