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14:35 (мск), источник: Noi.md

Додон требует отозвать молдавского посла в Румынии

Президент Игорь Додон возмущен последними высказываниями посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи по поводу лишения Траяна Бэсеску молдавского гражданства, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Глава государства назвал «дерзкими и несовместимыми с его статусом» комментарии посла, что указ Игоря Додона, скорее всего, будет признан неконституционным.

«Я удивлен, что некоторые послы становятся адвокатами политиков из страны проживания и забывают, интересам какого государства они должны служить. Еще хуже, когда они позволяют себе политические комментарии по отношению к властям государства, доверившего им миссию посла. Это говорит либо о низком профессионализме таких послов, либо о политических обязательствах в ущерб собственному государству и его руководству», — заявил президент.

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Игорь Додон объявил, что потребует от правительства заменить Михая Грибинчу на посту посла в Бухаресте другим человеком. «Я буду просить правительство отозвать посла и заменить кем-то, кто лучше понимает как дипломатические обязанности, так и интересы Республики Молдова», — подчеркнул Додон.

Отметим, что вчера в интервью румынскому телеканалу посол Республики Молдова в Бухаресте заявил, что, по оценкам экспертов, шансы, что указ Игоря Додона о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства будет признан неконституционным, велики. В то же время Михай Грибинча выразил уверенность, что жест президента Додона не повлияет на молдо-румынские отношения.

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