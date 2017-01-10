Додон требует отозвать молдавского посла в Румынии

Глава государства назвал «дерзкими и несовместимыми с его статусом» комментарии посла, что указ Игоря Додона, скорее всего, будет признан неконституционным.

«Я удивлен, что некоторые послы становятся адвокатами политиков из страны проживания и забывают, интересам какого государства они должны служить. Еще хуже, когда они позволяют себе политические комментарии по отношению к властям государства, доверившего им миссию посла. Это говорит либо о низком профессионализме таких послов, либо о политических обязательствах в ущерб собственному государству и его руководству», — заявил президент.