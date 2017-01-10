Либералы ищут справедливости в Конституционном суде

Запрос связан с заявлением Игоря Додона, что он не допустит назначения либерала Валерия Мунтяну министром обороны. Лидер ЛП Михай Гимпу уточнил, что вопрос о президентских полномочиях должен быть выяснен Конституционным судом, чтобы избежать напряженности между президентом и правительством.

«В Конституции четко не говорится, имеет ли президент право отклонить назначение правительства или назначение министров. Мы попросили КС дать толкование статьи 98 Конституции и высказаться ясно, в каких ситуациях президент может отклонить кандидатуры, сколько раз и если вообще имеет право вето. Известно, что правительство формируется парламентским большинством, которое берет на себя ответственность за акт управления. Ответственность несут парламент и правительство, а не президент», — пояснил Михай Гимпу.

Лидер ЛП также отметил, что обращение по поводу назначения Валерия Мунтяну на пост министра обороны пока не было представлено президенту. «Президент уже начал делать заявления, что он не допустит, не назначит. Мы считаем, что решает не президент, а только конституционная норма, которая дает ему право назначать в качестве арбитра, но без выдвижения условий парламенту», — добавил Гимпу.