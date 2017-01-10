Террористы не придут регистрироваться: мажилисмен об ажиотаже вокруг временной регистрации
Депутат Перуашев прокомментировал резонанс вокруг временной регистрации и предложил меры по исправлению ситуации.
Депутат Перуашев прокомментировал резонанс вокруг временной регистрации и предложил меры по исправлению ситуации.
Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев прокомментировал сложившийся ажиотаж вокруг временной регистрации граждан, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Мажилисмен еще раз напомнил об опасениях, которые он высказывал во время обсуждения законопроекта в октябре прошлого года на пленарном заседании нижней палаты.
«Любой бизнесмен расскажет, что происходит, когда ему приходится регистрировать приезжающих в Казахстан иностранных партнеров. Даже при сравнительно небольшом количестве гостей они сталкиваются с бюрократизмом, волокитой, часами стоят в очередях. Масса неурегулированных моментов: неуважительное отношение, штрафы», — цитирует обращение парламентской фракции «Ак жол» депутат.
«А что произойдет, если требование о регистрации станет повальным и граждане побегут регистрировать не только иностранцев, но всех своих гостей и приезжающих? Что будет происходить с миграционной полицией, к какому столпотворению и настроениям это приведет? И что будут делать миграционные службы с таким наплывом бумаг и таким объемом информации? А главное — насколько это будет полезно и эффективно с точки зрения предотвращения террористических атак? Такие меры широкого захвата в большой степени создают дополнительные обязанности и ненужное давление на законопослушных граждан, которые и без того уважают закон», — выразил мнение Азат Перуашев. Депутат отметил, что во время обсуждения законопроекта аргументация разработчика в лице МВД РК была депутатам понятной.
«Не только в Казахстане, во всем мире тенденция — ужесточение борьбы с терроризмом. Возьмите Турцию, где теракт за терактом чуть ли ни каждый день происходит, там десятки погибших. Возьмите Европу, США. Проблема действительно актуальная. Но решат ли через регистрацию проблему терроризма, проблему поиска и выявления террористов — это большой вопрос», — отметил депутат.
«Я об этом говорил, скорее всего, что получится: террористы — они не придут регистрироваться. Мы создадим нагрузку на наших законопослушных граждан. А те, кто приехал совершать теракт, или те, кто занимается террористической деятельностью, — они как
Комментируя ситуацию с ажиотажем вокруг регистрации граждан, депутат указал на недоработки, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе.
«Проблема в том, что, получив на руки этот контактный инструмент — возможность отслеживать перемещение граждан, не отработана система электронной регистрации. Как сказал премьер: «Если бы была электронная регистрация, для многих людей это было бы большим облегчением», — сказал мажилисмен отмечая, что уполномоченные органы в лице госкорпорации «Правительство для граждан» должны были проработать данный вопрос.
Азат Перуашев внес предложения по исправлению ситуации и призвал не искать крайних.
«Во-первых, срочно ввести электронную регистрацию.
Как оказалось, мажилисмену не нужна временная регистрация. Азат Перуашев прописан и живет в Астане. Процедура прохождения регистрации предстоит дочери депутата.
«У меня дочь, она студентка, учится в Алматы, хотя там жилье свое, но сейчас тоже с этим вопросом столкнулись. Ну ничего. С первого раза зарегистрироваться не получилось», — поделился Азат Перуашев.
Отметим, 10 января в ходе заседания правительства