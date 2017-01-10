Террористы не придут регистрироваться: мажилисмен об ажиотаже вокруг временной регистрации

«А что произойдет, если требование о регистрации станет повальным и граждане побегут регистрировать не только иностранцев, но всех своих гостей и приезжающих? Что будет происходить с миграционной полицией, к какому столпотворению и настроениям это приведет? И что будут делать миграционные службы с таким наплывом бумаг и таким объемом информации? А главное — насколько это будет полезно и эффективно с точки зрения предотвращения террористических атак? Такие меры широкого захвата в большой степени создают дополнительные обязанности и ненужное давление на законопослушных граждан, которые и без того уважают закон», — выразил мнение Азат Перуашев. Депутат отметил, что во время обсуждения законопроекта аргументация разработчика в лице МВД РК была депутатам понятной.

«Любой бизнесмен расскажет, что происходит, когда ему приходится регистрировать приезжающих в Казахстан иностранных партнеров. Даже при сравнительно небольшом количестве гостей они сталкиваются с бюрократизмом, волокитой, часами стоят в очередях. Масса неурегулированных моментов: неуважительное отношение, штрафы», — цитирует обращение парламентской фракции «Ак жол» депутат.

Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев прокомментировал сложившийся ажиотаж вокруг временной регистрации граждан, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Мажилисмен еще раз напомнил об опасениях, которые он высказывал во время обсуждения законопроекта в октябре прошлого года на пленарном заседании нижней палаты.

«Не только в Казахстане, во всем мире тенденция — ужесточение борьбы с терроризмом. Возьмите Турцию, где теракт за терактом чуть ли ни каждый день происходит, там десятки погибших. Возьмите Европу, США. Проблема действительно актуальная. Но решат ли через регистрацию проблему терроризма, проблему поиска и выявления террористов — это большой вопрос», — отметил депутат.

«Я об этом говорил, скорее всего, что получится: террористы — они не придут регистрироваться. Мы создадим нагрузку на наших законопослушных граждан. А те, кто приехал совершать теракт, или те, кто занимается террористической деятельностью, — они как раз-таки и будут скрываться. (…) Тем не менее в ходе обсуждения законопроекта мы решили, что, поскольку общемировой тренд на ужесточение антитеррористических мер очевиден, мы согласились с этим предложением и понимаем, что право — это живой организм, где можно, при необходимости, что-то корректировать», — выразил мнение Азат Перуашев.

Комментируя ситуацию с ажиотажем вокруг регистрации граждан, депутат указал на недоработки, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

«Проблема в том, что, получив на руки этот контактный инструмент — возможность отслеживать перемещение граждан, не отработана система электронной регистрации. Как сказал премьер: «Если бы была электронная регистрация, для многих людей это было бы большим облегчением», — сказал мажилисмен отмечая, что уполномоченные органы в лице госкорпорации «Правительство для граждан» должны были проработать данный вопрос.

Азат Перуашев внес предложения по исправлению ситуации и призвал не искать крайних.

«Во-первых, срочно ввести электронную регистрацию. Во-вторых, в части применения мер ответственности (за несвоевременную регистрацию — прим. автора), наверное, предусмотреть переходный период. (…) Органам МВД нужно подумать о переходном периоде, чтобы, может быть, не месяц, а два дали гражданам, чтобы войти в эту систему», — выразил свою точку зрения депутат.

Как оказалось, мажилисмену не нужна временная регистрация. Азат Перуашев прописан и живет в Астане. Процедура прохождения регистрации предстоит дочери депутата.

«У меня дочь, она студентка, учится в Алматы, хотя там жилье свое, но сейчас тоже с этим вопросом столкнулись. Ну ничего. С первого раза зарегистрироваться не получилось», — поделился Азат Перуашев.