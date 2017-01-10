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14:47 (мск), источник: Tengrinews

Террористы не придут регистрироваться: мажилисмен об ажиотаже вокруг временной регистрации

Депутат Перуашев прокомментировал резонанс вокруг временной регистрации и предложил меры по исправлению ситуации.

Источник: Tengrinews

Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев прокомментировал сложившийся ажиотаж вокруг временной регистрации граждан, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Мажилисмен еще раз напомнил об опасениях, которые он высказывал во время обсуждения законопроекта в октябре прошлого года на пленарном заседании нижней палаты.

«Любой бизнесмен расскажет, что происходит, когда ему приходится регистрировать приезжающих в Казахстан иностранных партнеров. Даже при сравнительно небольшом количестве гостей они сталкиваются с бюрократизмом, волокитой, часами стоят в очередях. Масса неурегулированных моментов: неуважительное отношение, штрафы», — цитирует обращение парламентской фракции «Ак жол» депутат.

«А что произойдет, если требование о регистрации станет повальным и граждане побегут регистрировать не только иностранцев, но всех своих гостей и приезжающих? Что будет происходить с миграционной полицией, к какому столпотворению и настроениям это приведет? И что будут делать миграционные службы с таким наплывом бумаг и таким объемом информации? А главное — насколько это будет полезно и эффективно с точки зрения предотвращения террористических атак? Такие меры широкого захвата в большой степени создают дополнительные обязанности и ненужное давление на законопослушных граждан, которые и без того уважают закон», — выразил мнение Азат Перуашев. Депутат отметил, что во время обсуждения законопроекта аргументация разработчика в лице МВД РК была депутатам понятной.

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«Не только в Казахстане, во всем мире тенденция — ужесточение борьбы с терроризмом. Возьмите Турцию, где теракт за терактом чуть ли ни каждый день происходит, там десятки погибших. Возьмите Европу, США. Проблема действительно актуальная. Но решат ли через регистрацию проблему терроризма, проблему поиска и выявления террористов — это большой вопрос», — отметил депутат.

«Я об этом говорил, скорее всего, что получится: террористы — они не придут регистрироваться. Мы создадим нагрузку на наших законопослушных граждан. А те, кто приехал совершать теракт, или те, кто занимается террористической деятельностью, — они как раз-таки и будут скрываться. (…) Тем не менее в ходе обсуждения законопроекта мы решили, что, поскольку общемировой тренд на ужесточение антитеррористических мер очевиден, мы согласились с этим предложением и понимаем, что право — это живой организм, где можно, при необходимости, что-то корректировать», — выразил мнение Азат Перуашев.

Комментируя ситуацию с ажиотажем вокруг регистрации граждан, депутат указал на недоработки, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

«Проблема в том, что, получив на руки этот контактный инструмент — возможность отслеживать перемещение граждан, не отработана система электронной регистрации. Как сказал премьер: «Если бы была электронная регистрация, для многих людей это было бы большим облегчением», — сказал мажилисмен отмечая, что уполномоченные органы в лице госкорпорации «Правительство для граждан» должны были проработать данный вопрос.

Азат Перуашев внес предложения по исправлению ситуации и призвал не искать крайних.

«Во-первых, срочно ввести электронную регистрацию. Во-вторых, в части применения мер ответственности (за несвоевременную регистрацию — прим. автора), наверное, предусмотреть переходный период. (…) Органам МВД нужно подумать о переходном периоде, чтобы, может быть, не месяц, а два дали гражданам, чтобы войти в эту систему», — выразил свою точку зрения депутат.

Как оказалось, мажилисмену не нужна временная регистрация. Азат Перуашев прописан и живет в Астане. Процедура прохождения регистрации предстоит дочери депутата.

«У меня дочь, она студентка, учится в Алматы, хотя там жилье свое, но сейчас тоже с этим вопросом столкнулись. Ну ничего. С первого раза зарегистрироваться не получилось», — поделился Азат Перуашев.

Отметим, 10 января в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отчитал министра внутренних дел РК за ажиотаж из-за временной регистрации.

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