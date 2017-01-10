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16:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Досрочные выборы Думы Баклашинского МО Приангарья проведут 5 марта

Также жители сельского поселения выберут главу муниципалитета.

Досрочные выборы думы Баклашинского сельского поселения Иркутской области пройдут 5 марта. В этот день жители Баклашей будут избирать главу и думу муниципалитета. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Избиркома Иркутской области.

Решение о проведении выборов было принято, поскольку все 10 депутатов сложили с себя полномочия.

«Выборы пройдут 5 марта. В этот день житель Баклашей изберут главу и думу муниципалитета. Совмещение выборов позволит сократить расходы на их проведение», — сказала председатель Шелеховской ТИК Наталия Лола.

Она также отметила, что если бы депутаты не сложили полномочия, то очередные выборы должны были бы пройти в единый день голосования 10 сентября.

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