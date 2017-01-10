Замглавы свердловского Мингосимущества второй раз за два месяца отстранен от должности — источник

«С 9 января снова проводится служебная проверка, он (А. Самбурский — ИФ) отстранен от должности. Причина — соблюдение требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов», — отметил источник, добавив, что после первой проверки А. Самбурский вышел на работу 15 декабря 2016 года.

«Тогда нарушений выявлено не было. По закону проверка проводится в течение 30 дней», — уточнил источник.

В МУГИСО агентству «Интерфакс-Урал» подтвердили данную информацию и сообщили, что обязанности замглавы министерства с 9 января исполняет директор департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Василий Горшков.

«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями этой информации.

Как сообщалось, первая служебная проверка деятельности А. Самбурского началась в ноябре 2016 года.

Также сообщалось, что в отношении бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова было возбуждено уголовное дело. Он и два его заместителя были задержаны в апреле 2016 года по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, руководству свердловского Мингосимущества через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн рублей за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости объекта недвижимости, принадлежащего взяткодателю.

А. Пьянков обвиняется по ч.4 ст. 160 (присвоение и растрата), ч.5 ст. 291 (дача взятки) и ч.4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ.

8 ноября 2016 года губернатор, формирующий новый кабинет министров, назначил его и.о. главы МУГИСО, но А. Пьянков подал заявление о невозможности исполнения обязанностей министра до снятия с него всех обвинений.