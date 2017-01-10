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14:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов призвал ускорить темпы строительства ЖК «Салават Купере»

Президент Татарстана посетил строительную площадку жилого комплекса в Кировском районе Казани.

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку жилого комплекса «Салават Купере» в Кировском районе Казани. Лидер республики осмотрел кварталы №№ 12, 11, 10 и 13, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Часть объектов уже находится в высокой степени готовности. Тем не менее Рустам Минниханов призвал ускорить темпы возведения домов. Он отметил, что сроки сдачи ряда домов отстают от графика и граждане, ожидающие получения квартир, неоднократно обращались к главе республики с просьбой уделить внимание разрешению ситуации. Президент отметил, что рабочих на объектах недостаточно.

О ходе работ и текущем положении дел Рустаму Минниханову рассказали начальник Управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани Марат Самигуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин и исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин. В осмотре строящихся объектов также приняли участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, начальник Инспекции Госстройнадзора РТ Василий Кудряшов, представители Главного инвестиционно-строительного управления РТ, генеральный директор ОАО «Холдинговая компания “Ак Барс”» Иван Егоров, генеральный директор «ПСО Казань» Равиль Зиганшин и другие.

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