Рустам Минниханов призвал ускорить темпы строительства ЖК «Салават Купере»

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку жилого комплекса «Салават Купере» в Кировском районе Казани. Лидер республики осмотрел кварталы №№ 12, 11, 10 и 13, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Часть объектов уже находится в высокой степени готовности. Тем не менее Рустам Минниханов призвал ускорить темпы возведения домов. Он отметил, что сроки сдачи ряда домов отстают от графика и граждане, ожидающие получения квартир, неоднократно обращались к главе республики с просьбой уделить внимание разрешению ситуации. Президент отметил, что рабочих на объектах недостаточно.