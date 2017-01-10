В Башкирии продлена реализация программы развития северо-востока республики
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана продлило срок реализации Среднесрочной комплексной программы
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана продлило срок реализации Среднесрочной комплексной программы
На реализацию программных мероприятий планируется направить 5 208,6 млн рублей. Из них средства федерального бюджета — 447,5 млн рублей, средства республиканского бюджета — 3 217,3 млн, средства местных бюджетов — 70,3 млн, внебюджетные средства — 1 473,5 млн.
Как отмечается в постановлении Правительства региона, программа, рассчитанная на 2011−2015 годы, позволила обеспечить позитивную динамику по основным макроэкономическим показателям развития
За пять лет реализации программы, объем отгруженной продукции собственной продукции по всем видам экономической деятельности достиг к 2015 году 50,4 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем в 2010 году.
Суммарный объем инвестиций в основной капитал за время реализации программы превысил 21,6 млрд рублей.
Господдержка сельхозтоваропроизводителей
Для сравнения: объем производства продукции сельского хозяйства достиг в 2015 году 13,2 млрд рублей и увеличился к уровню 2010 года в 1,7 раза.
Положительная динамика наблюдается и на потребительском рынке. Оборот розничной торговли в
В субрегионе введено в эксплуатацию более 388,9 тысячи квадратных метров жилья. Построены (реконструированы) три школы, шесть детских садов, три больничных корпуса, три спортивных объекта, а также сети и объекты газо-, водо-, электроснабжения.
В сфере дорожного хозяйства построено и отремонтировано более 388 км дорог, 15 мостов и мостовых переходов.
Строительство новых жилых микрорайонов, газификация, водоснабжение, ввод новых объектов социальной и транспортной инфраструктуры позволили повысить уровень и качество жизни населения
Благодаря реализации программы, в районах
Вместе с тем «опережающие темпы развития республики в целом по отношению к субрегиону не позволили устранить диспропорции по ряду индикаторов
Несмотря на положительную динамику ключевых показателей, наблюдается отставание по темпам роста объемов инвестиций в основной капитал, объему платных услуг населению, снижению уровня безработицы и вводу жилья. Сохраняется разрыв по объему инвестиций в основной капитал на душу населению, уровню среднемесячной заработной платы.
В целом неблагоприятные внешние экономические факторы, снижение инвестиционной активности, логистическая специфика субрегиона оказали определенное влияние на ход реализации программы. Не все запланированные мероприятия и проекты удалось осуществить в полном объеме и установленные сроки.
Согласно документу, в складывающихся условиях сохраняются риски замедления темпов экономического роста