В Башкирии продлена реализация программы развития северо-востока республики

На реализацию программных мероприятий планируется направить 5 208,6 млн рублей. Из них средства федерального бюджета — 447,5 млн рублей, средства республиканского бюджета — 3 217,3 млн, средства местных бюджетов — 70,3 млн, внебюджетные средства — 1 473,5 млн.

Как отмечается в постановлении Правительства региона, программа, рассчитанная на 2011−2015 годы, позволила обеспечить позитивную динамику по основным макроэкономическим показателям развития северо-восточных районов.

За пять лет реализации программы, объем отгруженной продукции собственной продукции по всем видам экономической деятельности достиг к 2015 году 50,4 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем в 2010 году.

Суммарный объем инвестиций в основной капитал за время реализации программы превысил 21,6 млрд рублей.

Господдержка сельхозтоваропроизводителей северо-восточных районов Башкортостана в рамках реализации программы, несмотря на неблагоприятные климатические условия, обеспечила поступательное развитие отрасли и рост объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Для сравнения: объем производства продукции сельского хозяйства достиг в 2015 году 13,2 млрд рублей и увеличился к уровню 2010 года в 1,7 раза.

Положительная динамика наблюдается и на потребительском рынке. Оборот розничной торговли в северо-восточных районах в 2015 году составил 8,5 млрд рублей, увеличившись к уровню 2010 года в 1,5 раза.

В субрегионе введено в эксплуатацию более 388,9 тысячи квадратных метров жилья. Построены (реконструированы) три школы, шесть детских садов, три больничных корпуса, три спортивных объекта, а также сети и объекты газо-, водо-, электроснабжения.

В сфере дорожного хозяйства построено и отремонтировано более 388 км дорог, 15 мостов и мостовых переходов.

Строительство новых жилых микрорайонов, газификация, водоснабжение, ввод новых объектов социальной и транспортной инфраструктуры позволили повысить уровень и качество жизни населения северо-восточных районов республики.

Благодаря реализации программы, в районах северо-востока Башкортостана было создано более 4,3 тысячи рабочих мест. Среднемесячная зарплата в субрегионе с 11,5 тысячи рублей в 2010 году выросла в 1,8 раза и достигла к 2015 году 20,7 тысячи рублей.

Вместе с тем «опережающие темпы развития республики в целом по отношению к субрегиону не позволили устранить диспропорции по ряду индикаторов социально-экономического развития», отмечается в постановлении Правительства Башкортостана.

Несмотря на положительную динамику ключевых показателей, наблюдается отставание по темпам роста объемов инвестиций в основной капитал, объему платных услуг населению, снижению уровня безработицы и вводу жилья. Сохраняется разрыв по объему инвестиций в основной капитал на душу населению, уровню среднемесячной заработной платы.

В целом неблагоприятные внешние экономические факторы, снижение инвестиционной активности, логистическая специфика субрегиона оказали определенное влияние на ход реализации программы. Не все запланированные мероприятия и проекты удалось осуществить в полном объеме и установленные сроки.