Суд наложил арест на элитный алкоголь из резиденции Януковича
Печерский районный суд Киева наложил арест на тысячу бутылок алкогольных напитков из резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича в Межигорье.
Печерский районный суд Киева наложил арест на тысячу бутылок алкогольных напитков из резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича в Межигорье.
Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений. Сообщается, что суд постановил арестовать элитный алкоголь в рамках расследования дела об отчуждении резиденции у государства. Среди арестованных экземпляров есть вина со 100-летней выдержкой.
«Арест наложен для обеспечения уголовного производства и возмещения убытков, нанесенных государству», — говорится в постановлении.
Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал дом, гаражи и судно Януковича.