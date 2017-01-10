Басаргин начал «кастинг» на правительственные должности

В Пермском крае реализуется масштабная административная реформа, первым этапом которой стала отставка краевого правительства. Губернатором инициировал «перезагрузку» министерств под задачу возрождения промышленного потенциала региона и повышения качества жизни. От каждого министерства губернатор требует предложения конкретных мер, которые помогут достичь поставленных задач.

«Сегодня необходимы стимулы, чтобы муниципалитеты привлекали бюджетный ресурс, чтобы в территориях были не программы выживания, а программы развития. Муниципалитетов, которые разрабатывают такие программы, сейчас не так много. Эту пропорцию надо менять», — отметил Виктор Басаргин.

В ходе встречи глава министерства территориального развития доложил губернатору об итогах работы в 2016 году, а также о планах развития министерства на ближайшее время. Роман Кокшаров почеркнул, что в этом году акцент будет вновь сделан на развитие моногородов края.

«Один из механизмов, создающих дополнительные стимулы для муниципалитетов, — это развитие моногородов. Мы понимаем, что помощь федерального и краевого центров дает посыл для того, чтобы инвесторы заходили на территорию, развивали производства. Для муниципалитетов очень важна инвестиционная политика, и мы продолжим уделять внимание созданию условий для инвесторов», — уточнил министр.