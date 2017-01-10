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15:37 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Экс-замгубернатора Нижегородской области Геннадий Суворов ушел с поста проректора НГТУ

Экс-замгубернатора Нижегородской области Геннадий Суворов покинул пост проректора НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе вуза 10 января 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, это произошло еще в декабре. «Никаких назначений на эту должность не производилось, иных изменений в руководстве вуза нет», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось в апреле 2016 года, приказ о назначении Геннадия Суворова проректором подписал ректор НГТУ Сергей Дмитриев после согласования с Учёным советом. До этого назначения Суворов занимал должность советника при ректорате НГТУ. В круг его функциональных обязанностей как проректора входило взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями, бизнес-структурами и СМИ.

СПРАВКА

Геннадий Александрович Суворов родился 27 апреля 1955 года в городе Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт по специальности «инженер-механик», а также Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1974 по 1976 годы служил в рядах Советской армии. Свой профессиональный путь начал в 1974 году на ПО «ГАЗ» слесарем механосборочных работ. В 1984 году был переведен в областной комитет комсомола вторым секретарем обкома, а затем первым. Занимал должности заместителя начальника управления производственного сбыта и реализации автомобилей, заместителя генерального директора по реализации и маркетингу, советника президента ГАЗа.

В 2001 году возглавил министерство труда и социальной защиты населения Нижегородской области, а через четыре года был назначен заместителем губернатора по социальным вопросам, позднее занимал должность заместителя директора Нижегородского машиностроительного завода.

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