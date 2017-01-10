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15:48 (мск), источник: 112.ua

В Генштабе рассказали, как будут готовить «универсальных солдат»

По словам главы Генштаба, основной акцент должен быть сделан на готовность подразделений к выполнению задач.

Источник: 112.ua

Основной акцент подготовки спецназа должен быть сделан на готовность подразделений к выполнению задач. Об этом заявил глава Генерального штаба Виктор Муженко, передает пресс-служба Генштаба Украины.

«Основным акцентом подготовки спецназовцев должна быть готовность подразделения к выполнению задач. Учебный центр Сил специальных операций ВС Украины, созданный в прошлом году, должен заложить основу цикличной подготовки специалистов ССО», — заявил Виктор Муженко.

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По словам начальника Генерального штаба, структура базового курса подготовки должна учитывать персонификацию ответственности инструктора за подготовку специалиста ССО. «Только при таких условиях из учебного центра будут выпускаться «универсальные солдаты», — отмечает Глава ГШ Украины.

По его мнению, перед Вооруженными силами Украины стоит три главные задачи: во-первых — создание своей гибкой и эффективной системы подготовки от отдельного солдата до подразделения ССО; во-вторых — приобретение полных боевых возможностей подразделениями до конца учебного года; в третьих — наращивание материально-технической базы и завершение второго этапа развития учебно-тренировочного центра сил специальных операций.

«Важность приобретения способностей Силами спецопераций ВС Украины обусловливает значение всех составляющих подготовки специалиста: в отборе, обучении, селекции, переподготовке и перераспределении», — добавил Виктор Муженко.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко в Бердичеве вручил боевое знамя 142-му учебно-тренировочному центру Сил специальных операций. Как отмечают в Генштабе, Силы специальных операций являются закрытой структурой в системе Вооруженных сил Украины, поэтому информация, касающаяся их создания и функционирования, не является открытой для публичной коммуникации.

Напомним, 26 июля Петр Порошенко подписал закон о Силах специальных операций. Командующим Силами специальных операций (ССО) назначен генерал-майор Игорь Лунев.

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