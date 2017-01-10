В Генштабе рассказали, как будут готовить «универсальных солдат»
По словам главы Генштаба, основной акцент должен быть сделан на готовность подразделений к выполнению задач.
По словам главы Генштаба, основной акцент должен быть сделан на готовность подразделений к выполнению задач.
Основной акцент подготовки спецназа должен быть сделан на готовность подразделений к выполнению задач. Об этом заявил глава Генерального штаба Виктор Муженко, передает
«Основным акцентом подготовки спецназовцев должна быть готовность подразделения к выполнению задач. Учебный центр Сил специальных операций ВС Украины, созданный в прошлом году, должен заложить основу цикличной подготовки специалистов ССО», — заявил Виктор Муженко.
По словам начальника Генерального штаба, структура базового курса подготовки должна учитывать персонификацию ответственности инструктора за подготовку специалиста ССО. «Только при таких условиях из учебного центра будут выпускаться «универсальные солдаты», — отмечает Глава ГШ Украины.
По его мнению, перед Вооруженными силами Украины стоит три главные задачи:
«Важность приобретения способностей Силами спецопераций ВС Украины обусловливает значение всех составляющих подготовки специалиста: в отборе, обучении, селекции, переподготовке и перераспределении», — добавил Виктор Муженко.
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Напомним, 26 июля Петр Порошенко подписал закон о Силах специальных операций. Командующим Силами специальных операций (ССО) назначен