В Генштабе рассказали, как будут готовить «универсальных солдат»

«Основным акцентом подготовки спецназовцев должна быть готовность подразделения к выполнению задач. Учебный центр Сил специальных операций ВС Украины, созданный в прошлом году, должен заложить основу цикличной подготовки специалистов ССО», — заявил Виктор Муженко.

Основной акцент подготовки спецназа должен быть сделан на готовность подразделений к выполнению задач. Об этом заявил глава Генерального штаба Виктор Муженко, передает пресс-служба Генштаба Украины.

По словам начальника Генерального штаба, структура базового курса подготовки должна учитывать персонификацию ответственности инструктора за подготовку специалиста ССО. «Только при таких условиях из учебного центра будут выпускаться «универсальные солдаты», — отмечает Глава ГШ Украины.

По его мнению, перед Вооруженными силами Украины стоит три главные задачи: во-первых — создание своей гибкой и эффективной системы подготовки от отдельного солдата до подразделения ССО; во-вторых — приобретение полных боевых возможностей подразделениями до конца учебного года; в третьих — наращивание материально-технической базы и завершение второго этапа развития учебно-тренировочного центра сил специальных операций.

«Важность приобретения способностей Силами спецопераций ВС Украины обусловливает значение всех составляющих подготовки специалиста: в отборе, обучении, селекции, переподготовке и перераспределении», — добавил Виктор Муженко.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко в Бердичеве вручил боевое знамя 142-му учебно-тренировочному центру Сил специальных операций. Как отмечают в Генштабе, Силы специальных операций являются закрытой структурой в системе Вооруженных сил Украины, поэтому информация, касающаяся их создания и функционирования, не является открытой для публичной коммуникации.