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16:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дубровский поручил продолжать сокращение числа безработных

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему первому заместителю Евгению Редину продолжить комплексную работу по сокращению численности безработных и стабилизации ситуации на рынке труда, сообщает пресс-служба главы региона.

«В целом отмечается положительная тенденция по сокращению численности безработных граждан в Челябинской области. За прошедший год показатели безработицы снизились, при этом сохраняется тенденция к уменьшению безработицы и с начала 2017 года», — рассказал губернатору Редин.

Кроме того, замглавы региона подчеркнул, что ситуация на каждом проблемном предприятии рассматривается специальной комиссией и контролируется.

Он отметил, что массового сокращения рабочих, аналогичного периоду 2009−2010 годов, не предвидится.

«По оценкам специалистов, стабильной ситуации на рынке труда в регионе удалось достичь за счет реализации активных мероприятий в сфере занятости населения, в том числе и дополнительных мероприятий, реализованных в рамках государственной программы Челябинской области по снижению напряженности на рынке труда в регионе в 2016 году», — уточнил Редин.

Напомним, в июне 2016 года на реализацию госпрограммы по стабилизации ситуации на рынке труда были направлены 130 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Добавим, численность безработных на начало года уменьшилась примерно на 1,6 тыс. (4,6%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составила 33,2 тыс. человек. Об этом сообщил начальник главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов. Общее количество трудоустроенных в прошлом году составило 51 тыс. человек, это на 4,3% больше, чем в 2015 году.

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