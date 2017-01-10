Дубровский поручил продолжать сокращение числа безработных

«В целом отмечается положительная тенденция по сокращению численности безработных граждан в Челябинской области. За прошедший год показатели безработицы снизились, при этом сохраняется тенденция к уменьшению безработицы и с начала 2017 года», — рассказал губернатору Редин.

Кроме того, замглавы региона подчеркнул, что ситуация на каждом проблемном предприятии рассматривается специальной комиссией и контролируется.

Он отметил, что массового сокращения рабочих, аналогичного периоду 2009−2010 годов, не предвидится.

«По оценкам специалистов, стабильной ситуации на рынке труда в регионе удалось достичь за счет реализации активных мероприятий в сфере занятости населения, в том числе и дополнительных мероприятий, реализованных в рамках государственной программы Челябинской области по снижению напряженности на рынке труда в регионе в 2016 году», — уточнил Редин.

Напомним, в июне 2016 года на реализацию госпрограммы по стабилизации ситуации на рынке труда были направлены 130 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Добавим, численность безработных на начало года уменьшилась примерно на 1,6 тыс. (4,6%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составила 33,2 тыс. человек. Об этом сообщил начальник главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов. Общее количество трудоустроенных в прошлом году составило 51 тыс. человек, это на 4,3% больше, чем в 2015 году.