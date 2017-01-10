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17:37 (мск), источник: КалининградLive

Президент Путин отметил чиновников администрации Калининграда благодарностями и грамотой

Указами Президента России сразу несколько жителей Калининграда были удостоены высоких наград и званий.

Так, за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Баранова Наталья Михайловна — начальник управления комитета экономики, финансов и контроля администрации города награждена почетной грамотой президента Российской Федерации.

Благодарность объявлена председателю комитета экономики, финансов и контроля администрации Наталье Дмитриевой; управляющему делами администрации Ирине Воробьевой и начальнику управления ЗАГС администрации Анатолию Булкину.

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