Президент Путин отметил чиновников администрации Калининграда благодарностями и грамотой
Указами Президента России сразу несколько жителей Калининграда были удостоены высоких наград и званий.
Указами Президента России сразу несколько жителей Калининграда были удостоены высоких наград и званий.
Так, за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Баранова Наталья Михайловна — начальник управления комитета экономики, финансов и контроля администрации города награждена почетной грамотой президента Российской Федерации.
Благодарность объявлена председателю комитета экономики, финансов и контроля администрации Наталье Дмитриевой; управляющему делами администрации Ирине Воробьевой и начальнику управления ЗАГС администрации Анатолию Булкину.