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17:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Куандык Бишимбаев задержан по подозрению в получении взяток

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, сообщает Национальное бюро по противодействию коррупции РК.

Источник: Sputniknews.kz

Сообщается, что полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.

В соответствии со статьей 128 УПК РК Бишимбаев водворен в изолятор временного ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.

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