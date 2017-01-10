Куандык Бишимбаев задержан по подозрению в получении взяток
АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, сообщает Национальное бюро по противодействию коррупции РК.
Источник:Sputniknews.kz
Сообщается, что полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.
В соответствии со статьей 128 УПК РК Бишимбаев водворен в изолятор временного ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.