Приказ о назначении нового руководителя Службы автодорог Крыма находится на подписи — источник

По его данным, приказ о назначении нового руководителя службы написан, но еще не подписан.

На этом посту Сафронов сменит Игоря Кравченко, который ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кравченко возглавлял Службу автодорог с лета 2016 года.

Алексей Сафронов — выпускник Томского архитектурно-строительного университета. С 2004 по 2010 год работал директором компании «Стройарсенал» (Томск), специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий. В августе 2010 года возглавил муниципальное автономное учреждение «Городское благоустройство».

С марта 2011 по октябрь 2013 года Алексей Сафронов руководил департаментом капитального строительства администрации Томска.

До назначения на должность первого заместителя начальника Службы автодорог РК, Алексей Сафронов работал в ОАО «Корпорация развития Крыма». По данным правительственного портала Республики, по состоянию на октябрь 2016 года Сафронов занимал должность заместителя генерального директора корпорации.