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18:07 (мск), источник: РИА Крым

Приказ о назначении нового руководителя Службы автодорог Крыма находится на подписи — источник

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости (Крым). Врио начальника Службы автомобильных дорог Крыма будет назначен Алексей Сафронов, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Службы автодорог. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил источник.

По его данным, приказ о назначении нового руководителя службы написан, но еще не подписан.

На этом посту Сафронов сменит Игоря Кравченко, который ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кравченко возглавлял Службу автодорог с лета 2016 года.

Алексей Сафронов — выпускник Томского архитектурно-строительного университета. С 2004 по 2010 год работал директором компании «Стройарсенал» (Томск), специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий. В августе 2010 года возглавил муниципальное автономное учреждение «Городское благоустройство».

С марта 2011 по октябрь 2013 года Алексей Сафронов руководил департаментом капитального строительства администрации Томска.

До назначения на должность первого заместителя начальника Службы автодорог РК, Алексей Сафронов работал в ОАО «Корпорация развития Крыма». По данным правительственного портала Республики, по состоянию на октябрь 2016 года Сафронов занимал должность заместителя генерального директора корпорации.

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