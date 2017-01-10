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17:51 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали о планах сенаторов США наказать РФ за действия в Сирии и на Украине

По данным Washington Post, в сенате решили не ограничиваться санкциями только за предполагаемые кибератаки.

Источник: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и на Украине, сообщила во вторник газета The Washington Post.

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По ее информации, проект, который позднее во вторник будет представлен в сенате, предусматривает введение санкций против любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны РФ и российской разведки.

О каких именно операциях идет речь, газета не уточняет.

Помимо этого, предусматриваются санкции против РФ за нарушения прав человека.

Сенаторы настаивают на необходимости оказать помощь Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Законопроект о дополнительных санкциях разработан группой из 10 сенаторов, среди которых как демократы, так и республиканцы. При этом, как отмечает издание, большинство сенаторов-республиканцев на данном этапе не горит желанием принимать дополнительные ограничительные меры против России.

Всем нужно остановиться, отдышаться и посмотреть, как развивается вся эта история (отношения с РФ — ИФ). И только потом нам нужно будет разрабатывать конкретные планы.
Джеймс РишРеспубликанец, член сенатского комитета по иностранным делам
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29 декабря Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама.

В список были включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций. В перечень, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ — глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. ГРУ и ФСБ также значатся как объекты санкций разделе «компании и ведомства».

Кроме них перечислены ООО «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург), организация «ЦОР Секьюрити» (Москва), НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» (Москва).

Комментарии
15
!!
Главная причина всех современных бедствий мира за последние два века - в политике, в экономике, в войнах без конца людского горя - в том, что именно американский империализм, а точнее - американский сионизм более всех, - исповедуют жизненную философию и идеологию, в основе которой состоит крайне агрессивный, доходящий до истерии и ненависти, личностный эгоизм и национал-ЭГОИЗМ - как якобы бого-избранность, а отсюда - превосходство над всеми, и уже отсюда - самопровозглашенное ими самими право сильного решать за всех народов - как этим народам жить, и в конце концов - право на уничтожение других людей и народов, право радикально переделать весь мир под себя, невзирая на совесть, законы и мораль.Это фактически такой же опасный национал-фашизм, как у нацистов при Гитлере. Однако - такое право доминировать над всем миром - Америке не давал никто, кроме них самих, решивших и присвоивших себе роль этакого ,.нового божества,, возвысившегося над всем миром, над всей человеческой цивилизацией. В лице США человечество получило только нового Сатану, который ввергает всю земную цивилизацию в бесконечную череду войн. Эта страна, претендующая на исключительность и единовластное управление миром, давно перешагнула все мыслимые и немыслимые затраты на утоление пентагоновских аппетитов. А в своей лжи и инф. войне - переплюнула Геббельса.
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Vladimir
Нужно было написать так: "Сенаторы США решили наказать Россию за уничтожение игил в Сирии.."
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Николай Николаев
Всех сенаторов В унитаз и их пропаганду !
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