СМИ узнали о планах сенаторов США наказать РФ за действия в Сирии и на Украине

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и на Украине, сообщила во вторник газета The Washington Post.

По ее информации, проект, который позднее во вторник будет представлен в сенате, предусматривает введение санкций против любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны РФ и российской разведки.

О каких именно операциях идет речь, газета не уточняет.