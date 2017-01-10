СМИ узнали о планах сенаторов США наказать РФ за действия в Сирии и на Украине
По данным Washington Post, в сенате решили не ограничиваться санкциями только за предполагаемые кибератаки.
По данным Washington Post, в сенате решили не ограничиваться санкциями только за предполагаемые кибератаки.
Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и на Украине, сообщила во вторник газета The Washington Post.
По ее информации, проект, который позднее во вторник будет представлен в сенате, предусматривает введение санкций против любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США.
Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны РФ и российской разведки.
О каких именно операциях идет речь, газета не уточняет.
Помимо этого, предусматриваются санкции против РФ за нарушения прав человека.
Сенаторы настаивают на необходимости оказать помощь Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.
Законопроект о дополнительных санкциях разработан группой из 10 сенаторов, среди которых как демократы, так и республиканцы. При этом, как отмечает издание, большинство
Всем нужно остановиться, отдышаться и посмотреть, как развивается вся эта история (отношения с РФ — ИФ). И только потом нам нужно будет разрабатывать конкретные планы.
29 декабря Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама.
В список были включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций. В перечень, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ — глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. ГРУ и ФСБ также значатся как объекты санкций разделе «компании и ведомства».
Кроме них перечислены ООО «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург), организация «ЦОР Секьюрити» (Москва), НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» (Москва).