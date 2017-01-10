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18:06 (мск), источник: Ictv.ua

Списки Савченко относительно пленных неверные — Тандит

Списки заложников, которые ранее опубликовала Надежда Савченко, являются некорректными. Кроме того, они могут повредить семьям заложников.

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, пишет «ВВС-Украина».

— В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень неверен, — сказал он.

Вместе с тем, Тандит убежден, что освобождение заложников не зависит от списков.

— Решения по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков, — говорит он.

Кроме того, по словам Тандита, обнародование списков позволило мошенникам шантажировать семьи заложников. После получения персональных данных аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными и за вознаграждение обещают освободить человека.

Ранее Надежда Савченко обнародовала в Facebook списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.

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