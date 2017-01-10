Списки Савченко относительно пленных неверные — Тандит
Списки заложников, которые ранее опубликовала Надежда Савченко, являются некорректными. Кроме того, они могут повредить семьям заложников.
Списки заложников, которые ранее опубликовала Надежда Савченко, являются некорректными. Кроме того, они могут повредить семьям заложников.
Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, пишет «
— В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень неверен, — сказал он.
Вместе с тем, Тандит убежден, что освобождение заложников не зависит от списков.
— Решения по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков, — говорит он.
Кроме того, по словам Тандита, обнародование списков позволило мошенникам шантажировать семьи заложников. После получения персональных данных аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными и за вознаграждение обещают освободить человека.
Ранее Надежда Савченко обнародовала в Facebook списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.