Списки Савченко относительно пленных неверные — Тандит

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, пишет « ВВС-Украина».

— В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень неверен, — сказал он.

Вместе с тем, Тандит убежден, что освобождение заложников не зависит от списков.

— Решения по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков, — говорит он.

Кроме того, по словам Тандита, обнародование списков позволило мошенникам шантажировать семьи заложников. После получения персональных данных аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными и за вознаграждение обещают освободить человека.

Ранее Надежда Савченко обнародовала в Facebook списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.