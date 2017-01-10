Кабмин проверит неполные ставки бюджетников

«Мы говорим о том, что в бюджетной сфере — медицина, охрана здоровья, социальная сфера, культура — правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки», — сказал Розенко.

Розенко отметил, что этот вопрос полностью контролируется Кабинетом министров. В частности, была создана специальная комиссия под председательством Розенко, куда вошли профильные министры, представители Государственной инспекции по вопросам труда и Государственной фискальной службы.

«Мы будем еженедельно мониторить ситуацию в областях, особенно в первые три месяца, и будем отслеживать буквально по каждой области ситуацию, которая складывается в учебных заведениях, в системе здравоохранения, чтобы не допустить нарушения прав работников», — пояснил Розенко.