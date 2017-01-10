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18:22 (мск), источник: 112.ua

В ОБСЕ ответили на попытку голландского журналиста провезти останки со сбитого МН17

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович прокомментировала попытку голландского журналиста Микеля Спеккерса провести человеческие останки и обломки со сбитого в небе над Донбассом Boeing-777 рейса МН17. Об этом Миятович написала в своем Twitter.

Источник: 112.ua

«Уносить человеческие останки с места катастрофы рейса МН17, что сделал журналист Спеккерс — это не журналистика. Однако конфискация оборудования (полицией) не является адекватным шагом», — написала Миятович.

Как сообщалось, журналиста Спеккерса задержали в аэропорту «Схипхол», в его багаже нашли несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки. Журналист изначально отказался передать фото- и видеоматериалы, снятые им.

Сам журналист написал, что добровольно хотел отдать найденное на месте крушения самолета, а в результате у него все изъяли, включая технику.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой «Бук» 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших — граждане Нидерландов.

Комментарии
1
Александр
На кол этого козла
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