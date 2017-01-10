В ОБСЕ ответили на попытку голландского журналиста провезти останки со сбитого МН17

«Уносить человеческие останки с места катастрофы рейса МН17, что сделал журналист Спеккерс — это не журналистика. Однако конфискация оборудования (полицией) не является адекватным шагом», — написала Миятович.

Как сообщалось, журналиста Спеккерса задержали в аэропорту «Схипхол», в его багаже нашли несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки. Журналист изначально отказался передать фото- и видеоматериалы, снятые им.

Сам журналист написал, что добровольно хотел отдать найденное на месте крушения самолета, а в результате у него все изъяли, включая технику.