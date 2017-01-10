КС дал ответ по вопросу аннулирования молдавского гражданства Бэсеску

Как сообщили во вторник в пресс-службе КС, документ возвращен обратно в связи с тем, что процедура подачи запроса не соответствовала действующему законодательству.

«Декрет президента Республики Молдова по вопросам гражданства можно опротестовать в Высшей судебной палате в течение шести месяцев с момента его вступления в силу», — говорится в сообщении КС.

Как подчеркнули в Конституционном суде, определение законности процедуры отзыва гражданства у Бэсеску находится только в компетенции судебных инстанции.