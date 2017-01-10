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19:24 (мск), источник: Sputnik.md

КС дал ответ по вопросу аннулирования молдавского гражданства Бэсеску

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Конституционный суд (КС) не стал рассматривать запрос депутата от ЛДПМ Григоре Кобзака об аннулировании решения президента Молдовы Игоря Додона отозвать молдавское гражданство у экс-главы Румынии Траяна Бэсеску.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили во вторник в пресс-службе КС, документ возвращен обратно в связи с тем, что процедура подачи запроса не соответствовала действующему законодательству.

«Декрет президента Республики Молдова по вопросам гражданства можно опротестовать в Высшей судебной палате в течение шести месяцев с момента его вступления в силу», — говорится в сообщении КС.

Как подчеркнули в Конституционном суде, определение законности процедуры отзыва гражданства у Бэсеску находится только в компетенции судебных инстанции.

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. Спустя несколько дней депутат от либерально-демократической фракции в парламенте Молдовы обратился в Конституционный суд с просьбой аннулировать соответствующее решение.

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