КС дал ответ по вопросу аннулирования молдавского гражданства Бэсеску

Как сообщили во вторник в пресс-службе КС, документ возвращен обратно в связи с тем, что процедура подачи запроса не соответствовала действующему законодательству.
«Декрет президента Республики Молдова по вопросам гражданства можно опротестовать в Высшей судебной палате в течение шести месяцев с момента его вступления в силу», — говорится в сообщении КС.
Как подчеркнули в Конституционном суде, определение законности процедуры отзыва гражданства у Бэсеску находится только в компетенции судебных инстанции.
В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. Спустя несколько дней депутат от либерально-демократической фракции в парламенте Молдовы обратился в Конституционный суд с просьбой аннулировать соответствующее решение.