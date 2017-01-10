Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Минус 60, или Правдивая история похудения
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
14Зима в Северном полушарии
19:17 (мск), источник: Sputnik.md

Гимпу: Шалару говорит правду

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Глава либеральной партии Михай Гимпу опубликовал в facebook видео, которое подписал: «Уста грешника говорят правду».

Источник: Sputnik.md

На видеозаписи Анатолия Шалару, бывший глава Минобороны и со вчерашнего дня — бывший член ЛП, критикует еще одного экс-члена ЛП Иона Хадыркэ, который в 2013 году покинул ряды либералов Гимпу.

Напомним, что Шалару, имея продолжительный конфликт с Гимпу, также оставил ЛП и теперь намерен создать собственную политическую партию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Схватка акулы с дайвером попала на видео
Сенат США планирует наказать РФ за действия в Сирии и на Украине
Объем Резервного фонда РФ за 2016 год уменьшился почти в 4 раза
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
Названы вероятные причины инцидента с самолетом в Калининграде
Мэр Анкары объявил о переименовании улицы в честь убитого посла Карлова
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь