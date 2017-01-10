Гимпу: Шалару говорит правду
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Глава либеральной партии Михай Гимпу опубликовал в facebook видео, которое подписал: «Уста грешника говорят правду».
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Глава либеральной партии Михай Гимпу опубликовал в facebook видео, которое подписал: «Уста грешника говорят правду».
На видеозаписи Анатолия Шалару, бывший глава Минобороны и со вчерашнего дня — бывший член ЛП, критикует еще одного
Напомним, что Шалару, имея продолжительный конфликт с Гимпу, также оставил ЛП и теперь намерен создать собственную политическую партию.