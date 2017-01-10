МВД Беларуси прокомментировало ситуацию с «исчезновением» студентов из Бангладеш

Комментируя ситуацию с «исчезновением» 24 граждан Бангладеш и 1 гражданина Сенегала, которые обучались на факультете довузовского образования БГЭУ, Алексей Бегун отметил: «В настоящее время компетентными органами Беларуси совместно с миграционными службами России и стран Европейского союза по данному факту проводится проверка. Мы обобщаем информацию в отношении данной группы лиц, выявляем каналы, которыми они воспользовались. Есть основания полагать, что это нелегальная миграция, и в ближайшее время мы намерены пресечь этот канал».

«Организаторы серого бизнеса используют систему приглашений иностранных граждан на учебу в средние специальные и высшие учебные заведения республики, — сообщили в пресс-службе МВД.

По информации МВД, часть граждан выехали в Россию, часть — просто покинули место компактного проживания, оставив свои национальные паспорта и документы в учебных заведениях.

«Некоторые из них были выявлены на украинском участке границы, часть выехали в ЕС, причем легально, на основании виз стран Шенгенского соглашения, полученных в установленном порядке», — проинформировал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.

По его словам, в настоящее время вся эта информация обрабатывается, проводится работа по выявлению рисков, связанных с либерализацией процедуры приглашения граждан из стран повышенного миграционного риска для получения образования в Беларуси, чтобы сделать соответствующие выводы.

«Необходимо четкое понимание, с какими странами мы можем работать и возможна определенная либерализация, а в отношении каких стран необходимо ввести дополнительные требования, чтобы избежать таких случаев в дальнейшем», — подчеркнул Алексей Бегун.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на протяжении последних лет в Беларуси фиксируются попытки легализации мигрантов с использованием так называемых студенческих каналов.

Организаторы серого бизнеса используют систему приглашений иностранных граждан на учебу в средние специальные и высшие учебные заведения республики. По приезду в Беларусь такие «студенты» после поступления в вузы начинают поиск путей для выезда в страны Евросоюза, Украину, Российскую Федерацию. В течение последних лет зарегистрировано более 100 подобных фактов.

Согласно данным Министерства образования, в настоящее время в белорусских вузах обучается 18,3 тыс. иностранных студентов.