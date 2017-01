Хрыстя Фриленд возглавит министерство иностранных дел Канады

По данным издания, о назначении Фриланд будет оглашено во вторник 10 января.

Фриланд покидает должность в министерстве международной торговли и заменит Стефана Диона, который уходит из МИД Канады, чтобы занять дипломатический пост.

Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер. Ее мать — украинка Галина Хомяк-Фриланд.

Ранее Фриланд работала журналистом, свою репортерскую карьеру она начинала в Украине в качестве фрилансера Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Фриланд была избрана в канадский парламент 25 ноября 2013. В ноябре 2015 года Фриланд стала министром международной торговли Канады.

С 2014 года Фриланд запрещен въезд в Россию. Это был ответ Кремля на санкции Канады в связи с ситуацией в Украине.

