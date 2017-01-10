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20:02 (мск), источник: 112.ua

Хрыстя Фриленд возглавит министерство иностранных дел Канады

Министр международной торговли Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, будет назначена новым министром иностранных дел Канады. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источник в ведомстве.

Источник: 112.ua

По данным издания, о назначении Фриланд будет оглашено во вторник 10 января.

Фриланд покидает должность в министерстве международной торговли и заменит Стефана Диона, который уходит из МИД Канады, чтобы занять дипломатический пост.

Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер. Ее мать — украинка Галина Хомяк-Фриланд.

Ранее Фриланд работала журналистом, свою репортерскую карьеру она начинала в Украине в качестве фрилансера Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Фриланд была избрана в канадский парламент 25 ноября 2013. В ноябре 2015 года Фриланд стала министром международной торговли Канады.

С 2014 года Фриланд запрещен въезд в Россию. Это был ответ Кремля на санкции Канады в связи с ситуацией в Украине.

Как сообщалось ране, Канада отправила на Донбасс 11 тонн гуманитарной помощи.

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