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20:22 (мск), источник: Noi.md

Эксперты: Молдове пора перестать быть двоечником

Молдова должна перестать быть политическим и экономическим двоечником, считает политолог, сотрудник Академии наук РМ Николай Цвятков.

Источник: Noi.md

Он сказал во вторник на видео-конференции «Соглашение об ассоциации РМ-ЕС: проблемы и перспективы», что «даже сотрудники Академии наук считают негативным влияние данного соглашения на Молдову — как в экономическом, так и в политическом плане».

«Но после подписания документа альтернативы для Молдовы попросту нет, поэтому необходимо поддерживать выбранный курс. Однако, когда говорят о безальтернативности того или иного пути, речи о демократии идти не может», — считает политолог.

Его мнение разделяет и директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь, отметившая, «что как у элиты Молдовы, так и простых граждан, ожидания от ассоциации с ЕС слишком завышены».

«Часто соглашение почему-то связывают с будущим членством в ЕС. Но это вовсе не так, амбиции отрывают от экономической реальности. ЕС действительно стал основным торговым партнером для Молдовы, на его долю приходится почти 2/3 экспорта. Но, надо понимать, что около четверти от этого объема составляет реэкспорт, который не попадает, ни под какие экономические льготы. И все это при потере обширного российского рынка. Исторически молдавское богатство и гордость — это продукция агропромышленного комплекса. И в нем можно выиграть — ведь экологически чистая продукция не квотируется. Нам, надо, наконец, стать экономическими прагматиками», — уверена она.

Руководитель Института стратегии управления (Грузия) Петр Мамрадзе напомнил, как слепое следование европейским идеалам привело его страну к войне и политическому кризису в 2008 г. Он считает, что «Грузия и Молдова должны развивать самостоятельное государственное мышление».

Белорусский эксперт, директор агентства «Актуальная концепция» Александр Шпаковский назвал молдавскую экономику — «экономикой эмиграционного типа».

«Когда каждый третий ваш гражданин вынужден покидать страну в поисках заработков, ни о каких перспективах говорить не приходится», — сказал он.

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