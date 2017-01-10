Эксперты: Молдове пора перестать быть двоечником
Молдова должна перестать быть политическим и экономическим двоечником, считает политолог, сотрудник Академии наук РМ Николай Цвятков.
Молдова должна перестать быть политическим и экономическим двоечником, считает политолог, сотрудник Академии наук РМ Николай Цвятков.
Он сказал во вторник на
«Но после подписания документа альтернативы для Молдовы попросту нет, поэтому необходимо поддерживать выбранный курс. Однако, когда говорят о безальтернативности того или иного пути, речи о демократии идти не может», — считает политолог.
Его мнение разделяет и директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь, отметившая, «что как у элиты Молдовы, так и простых граждан, ожидания от ассоциации с ЕС слишком завышены».
«Часто соглашение
Руководитель Института стратегии управления (Грузия) Петр Мамрадзе напомнил, как слепое следование европейским идеалам привело его страну к войне и политическому кризису в 2008 г. Он считает, что «Грузия и Молдова должны развивать самостоятельное государственное мышление».
Белорусский эксперт, директор агентства «Актуальная концепция» Александр Шпаковский назвал молдавскую экономику — «экономикой эмиграционного типа».
«Когда каждый третий ваш гражданин вынужден покидать страну в поисках заработков, ни о каких перспективах говорить не приходится», — сказал он.