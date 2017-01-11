Воронежские власти согласовали проект соглашения с профсоюзами и работодателями

Правительство Воронежской области согласовало проект трехстороннего соглашения с профсоюзами и работодателями, сообщил пресс-центр облправительства. Трехстороннее взаимодействие обсудили председатель Воронежского областного совета профсоюзов Евгений Проняев и первый зампредседателя облправительства Андрей Ревков на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым во вторник, 10 января.

Проняев рассказал о реализации плана по совершенствованию социального партнерства в регионе. В мае 2016 года состоялся семинар-совещание с заместителями глав районов, представителей объединений работодателей и научного сообщества, председателями координационных советов профсоюзов.

Председатель Воронежского областного совета профсоюзов Евгений Проняев попросил помощи областного правительства в вопросах, касающихся включения в договор с инвесторами пункта о социальной ответственности, развития социального партнерства, соблюдения трудового законодательства, сохранения действующих первичных профсоюзных организаций и содействия созданию новых.

Проект трехстороннего соглашения между облправительством, профсоюзами и работодателями был согласован в январе 2017 года.