Воронежские власти согласовали проект соглашения с профсоюзами и работодателями
Документ предполагает взаимодействие с крупными предприятиями региона.
Документ предполагает взаимодействие с крупными предприятиями региона.
Правительство Воронежской области согласовало проект трехстороннего соглашения с профсоюзами и работодателями, сообщил
Проняев рассказал о реализации плана по совершенствованию социального партнерства в регионе. В мае 2016 года состоялся
Председатель Воронежского областного совета профсоюзов Евгений Проняев попросил помощи областного правительства в вопросах, касающихся включения в договор с инвесторами пункта о социальной ответственности, развития социального партнерства, соблюдения трудового законодательства, сохранения действующих первичных профсоюзных организаций и содействия созданию новых.
Проект трехстороннего соглашения между облправительством, профсоюзами и работодателями был согласован в январе 2017 года.